РИАМО - 3 янв. Четыре плоскостные парковки общей площадью более 42,5 тысяч квадратных метров на 1028 машино-мест благоустроили возле станций МЦК «Соколиная гора» и «Измайлово», говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города.

«Измайлово» и «Соколиная гора» входят в десятку наиболее популярных станций МЦК. Рядом с ними расположены станции метро «Шоссе Энтузиастов» и «Партизанская», а также Измайловский парк культуры и отдыха, которые являются значимыми точками притяжения для горожан. Организация плоскостных парковок делает для них более удобной пересадку на метро или поездку в парк на автомобиле», - говорится в сообщении.

Две плоскостных парковки обустроены в рамках ТПУ. На ТПУ «Соколиная гора» общей площадью 1899 квадратных метров смогут разместиться 40 машин. Четыре машино-места выделены для маломобильных групп граждан. ТПУ «Измайлово» общей площадью 4918 квадратных метров рассчитан на 124 машино-места, в том числе четыре места предусмотрены для маломобильных групп населения.

Еще две плоскостных парковки расположены вблизи станции МЦК «Измайлово». Плоскостная парковка на пересечении улиц Вернисажной и Ткацкой площадью почти 11 тысяч квадратных метров рассчитана на 227 машино-мест, в том числе предусмотрено 13 мест для маломобильных групп граждан.

Вторая парковка площадью почти 25 тысяч квадратных метров находится между улицей Ткацкой, 2-й улицей Измайловского зверинца и Щербаковской улицей. Там смогут разместиться 637 автомобилей, а 64 места предназначены для маломобильных групп граждан.

В рамках обустройства этих четырех парковочных пространств возле станций МЦК были выполнены работы по устройству проезжей части общей площадью более 33,5 тысяч квадратных метров и тротуаров общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров. На парковках установили порядка 7,3 тысячи метров бордюрного камня, более 2 тысяч метров сетчатого ограждения и более 50 метров ИДН (искусственная дорожная неровность, которая часто носит название «лежачий полицейский»).

Для освещения парковок было установлено 104 фонаря. Кроме того, на территории плоскостных парковок разбили более 38 тысяч квадратных метров газона.