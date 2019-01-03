РИАМО – 3 янв. Китайский телеканал обнародовал первый снимок обратной стороны Луны, сделанный зондом «Чанъэ-4», сообщает Газета.ru.

Китайская научная станция «Чанъэ-4» совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны в заранее выбранном районе в 10:26 по пекинскому времени (05:26 по московскому времени).

«В истории исследования Луны человечеством в четверг открыта новая страница, когда первый в мире исследователь обратной стороны Луны сел в точке своего назначения после 26-дневного путешествия», - говорится в сообщении.

Зонд сел в кратере Карман – это огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Сначала на высоте 6-8 километров аппарат произвел оценку своего местоположения. На высоте порядка 100 метров он приостановил снижение для анализа информации на предмет возможных препятствий на пути, а уже потом произвел посадку.