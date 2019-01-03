РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. В 2019 году в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы планируют установить большую карусель и обустроить фонтан, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Завершен второй этап благоустройства Центрального парка. Он стал жемчужиной округа. Появились новые входные группы, пешеходные и велодорожки, 12 современных аттракционов, скульптурные композиции, садовые диваны и многое другое. В 2019 году планируем обустроить фонтан и установить большую карусель», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что по итогам народного голосования в 2018 году выбран новый бренд округа «Люберцы – это любовь». В данной концепции до 2021 года планируется развитие 15 общественных пространств и зон отдыха в лесопарках, центральных улицах округа, территории прибрежных зон Красковского карьера и Малаховского озера, лесопарковой зоне поселка Октябрьский.

«В 2018 году проведена реконструкция проспекта Победы. Организовано 9142 квадратных метра пешеходной зоны с тропиночной сетью и декоративным освещением, разбито порядка 14 тысяч квадратных метров газонов, высажено 5950 кустарников и 200 лип. Создано 180 новых машино-мест», - подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что в 2018 году также установлен монумент самолета МиГ-29 в гарнизоне, где в годы Великой Отечественной войны базировался 16-й истребительный авиаполк. В рамках благоустройства территории около монумента обустроено порядка 3 тысяч квадратных метров газонов, высажено 73 дерева, установлено декоративное освещение с подсветкой мемориала.