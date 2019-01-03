РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. В городском округе Люберцы с начала 2019 года запустили два новых социальных маршрута №№11 и 78, сообщается на официальной странице управления транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета в Instagram.

«Провели запуск новых социальных маршрутов. Маршрут №11 от микрорайона Красная Горка до станции метро «Котельники». И №78 от поликлиники на улице Толстого через станцию «Люберцы» до улицы Барыкина. Данные маршруты будет обслуживать транспортная компания «МАП №1 Автоколонна 1787» филиал ГУП МО «Мострансавто» Люберец», - отмечается в сообщении.

В будние дни на маршрутах №№11 и 78 будут работать по три машины, а в выходные - по одной машине малого класса марки «Луидор-2250DS» (ГАЗ Next) 2017-2018 года выпуска.

Маршрут следования автобуса №11 - метро «Котельники», ТЦ «Реал», «Автогарант», улица Юбилейная, улица Московская, Дворец спорта, «Гастроном», станция «Люберцы-1» (юг), Таможенная академия, улица Преображенская, проспект Гагарина, дом № 12, проспект Гагарина, дом №28, Наташинская улица, поликлиника № , улица Черемухина, ТЦ «Айс», «Пятерочка», Ангел Мира, станция «Люберцы-1» (юг), «Гастроном», Дворец спорта, улица Московская, улица Юбилейная, «Автогарант» (115 квартал), ТЦ «Реал», метро «Котельники».

Время работы маршрута №11 в будние дни с 06:00 до 21:00, интервал движения 20-30 минут. В выходные - с 06:30 до 17:45, интервал - 60 минут.

Маршрут следования автобуса №78 - прямое направление – улица Льва Толстого, «Торговый центр», улица Попова, «Наташинские пруды», улица Митрофанова, «Атак», станция «Люберцы-1» (север), кладбище (по требованию), аптека (по требованию), дом культуры, улица 1-я Вольская, станция аэрации, бетонный завод (по требованию), школа, улица Вертолетная, Озерная улица, улица Дружбы, улица Вертолетная, дом №10, улица Барыкина.

Обратное направление автобуса №78 – улица Барыкина, улица Вертолетная, дом №10, ЖК «Люберцы 2016», улица Озерная, улица Вертолетная, школа (по требованию), бетонный завод, станция аэрации, улица 1-я Вольская, Некрасовка, улица 2-я Вольская (по требованию), кладбище, станция «Люберцы-1» (север), «Атак», улица Митрофанова, «Наташинские пруды», улица Попова, улица Урицкого, улица 8 марта, поликлиника.

Время работы маршрута №78 в будние дни с 06:00 до 20:15, интервал движения 20-30 минут. В выходные - с 06:30 до 17:45, интервал - 61 минута.