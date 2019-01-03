РИАМО - 3 янв. Перекрытия сняли на Тверской и Моховой улицах и еще в нескольких переулках в центре столицы, теперь все они открыты для автомобилистов, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Все, снято. В смысле сняты - перекрытия в центре города. Снова открыты для проезда Тверская, Моховая, Театральный проезд и полтора десятка переулков. PS: А каникулы еще не все. Совсем не все», - говорится в сообщении.

На Тверской с 31 декабря работала огромная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Из-за этого улица и прилегающие переулки были закрыты.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице с 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве - в центре, округах, а также в городских парках - посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи.