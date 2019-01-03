РИАМО - 3 янв. В Подмосковье в новогодние и рождественские праздники безопасность обеспечивают более 6 тысяч сотрудников МЧС, а также более 2 тысяч единиц спецтехники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В период новогодних и рождественских праздников в обеспечении безопасности на территории Московской области будут задействованы более 6 тысяч человек личного состава и более 2 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России свыше 1 тысячи человек личного состава и около 300 единиц техники», - говорится в сообщении.

Обеспечение безопасности населения и гостей Подмосковья в период новогодних и рождественских праздников является одной из первоочередных задач Главного управления МЧС России по Московской области, заключается на сайте.

При подготовке к новогодним праздникам Главным управлением был организован комплекс организационно-профилактических мероприятий, в частности, на всех объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, проведены профилактические обследования и инструктажи. С лицами, ответственными за пожарную безопасность, проведены консультации с разъяснением соответствующих норм и требований.

Ежедневно для проведения профилактической работы с населением задействовано до 50% личного состава территориальных отделов надзорной деятельности и пожарно-спасательных подразделений. При поддержке добровольцев, волонтеров, сотрудников заинтересованных министерств и ведомств проводятся встречи с населением и подворовые обходы.