РИАМО – 3 янв. Доллар на старте первых торгов года на Московской бирже обновил максимум марта 2016 года,в результате разовой сделки доллар превысил отметку в 71 рубль, сообщает «Интерфакс».

«В результате разовой сделки, совершенной в 10:03 объемом 266,3 миллиона рублей, доллар взлетел к отметке 71,45 рубля впервые с 10 марта 2016 года. Курс доллара в 10:05 составил 69,49 рубля, опустившись на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,06 рубля - минус 93,25 копейки к уровню предыдущего закрытия», - говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 59,07 копейки - до 73,79 рубля.

Рубль укрепляется на старте первых торгов года; резкое падение в паре с долларом (пара «доллар-рубль» росла в моменте более чем на 2 рубля) объясняется разовой сделкой. В условиях «тонкого рынка» сработали «стоп-лоссы», расположенные выше отметки 70 рублей, что позволило доллару в моменте подняться к уровню середины марта 2016 года.