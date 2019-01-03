РИАМО - 3 янв. Облачная погода без осадков и морозы до минус 18 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье на Рождество, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«На Рождество в Московском регионе будет господствовать антициклон, облачно с прояснениями. В Москве ночью - минус 14-16 градусов, по области - минус 13-18 градусов, днем в Москве - минус 12-14 градусов, по области - минус 11-16 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что осадков на Рождество в регионе не ожидается.