РИАМО - 3 янв. С 4 по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена.

«В указанный период поезда Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Выхино». От «Выхина» до закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 05:30», - говорится в сообщении.

Закрытие одних из самых востребованных станций Таганско-Краснопресненской линии необходимо для расширения метрополитена. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Во время удлиненного технологического «окна» строители подключат оборудование строящихся станций Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метро. Открытия новых станций ожидают 800 тысяч москвичей – жители районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городского округа Люберцы Московской области.

Ежедневно для помощи пассажирам Таганско-Краснопресненской линии около закрытых станций будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов, разъяснить порядок работы общественного транспорта.

На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на всех эскалаторах метро и в поездах Таганско-Краснопресненской линии будут транслировать аудиообъявления. Кроме того, на закрытых станциях, а также на станции «Выхино» для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.