РИАМО - 3 янв. Более 1 миллиона человек посетили Московский планетарий в течение 2018 года, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы планетария.

«В 2018 году планетарий посетили более 1 миллиона человек», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в планетарии за прошлый год провели порядка 5 тысяч экскурсий.

Как уточняется на сайте планетария, учреждение получило множество положительных отзывов от посетителей в 2018 году, приняло туристов из разных стран во время ЧМ-2018. В планетарии запустили специальный проект онлайн-лекций «Прямая связь с небесной канцелярией», где выступают лучшие сотрудники.

«Планетарий – это не только наука. Большой Звездный зал стал популярной музыкальной площадкой столицы. В 2018 году здесь провели 19 концертов исполнителей различных жанров. А в марте мы приняли участие в российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», - добавляется на сайте.

В 2019 году Московский планетарий отметит свое 90-летие.