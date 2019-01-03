РИАМО - 3 янв. Глава Минздрава России Вероника Скворцова поблагодарила медиков, которые занимались транспортировкой спасенного в Магнитогорске малыша в Москву, врачи надеются восстановить здоровье мальчика без последствий, сообщается на сайте ведомства.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетила НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда поздно вечером 1 января был доставлен из Магнитогорска раненый мальчик Ваня Фокин.

«Угрозы жизни (ребенка – ред.) нет. Состояние тяжелое, но стабильное.<…> Все искренне надеются восстановить малыша без последствий — сейчас важно, чтобы не развилась гангрена правой ножки и стопы», – отметила Скворцова.

Она поблагодарила всех медиков, кто был причастен к оказанию экстренной помощи и эвакуации малыша в Москву.

Тридцать первого декабря около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва.

Одиннадцатимесячного мальчика извлекли из-под завалов 1 января. Ребенок больше суток провел под завалом без еды, воды, на ножках только теплые носки и чудом закутавшие его одеяло и матрац. Его доставили в столичный институт неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас малышу делают необходимые диагностические обследования.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 2 января посетила в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии мальчика, спасенного из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, она также пообщалась с мамой и лечащим врачом малыша. Она отметила, что прогнозы на выздоровление мальчика осторожные, но надежда есть.