РИАМО - 3 янв. На кладбище в подмосковном Красноармейске обнаружили труп женщины без признаком насильственной смерти, сообщил РИАМО в четверг дежурный офицер регионального главка МВД России.
«В 8:30 2 января на кладбище в Красноармейске обнаружен труп женщины 1959 года рождения, тело без видимых признаков насильственной смерти», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту началась проверка.
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