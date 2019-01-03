РИАМО - 3 янв. Пожар произошел в квартире на улице Молодогвардейской в Москве, в результате были переданы медикам два человека, еще 10 соседей самостоятельно вышли в безопасное место, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В четверг в 06:49 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Молодогвардейская, дом 34, где происходило загорание в квартире, расположенной на 11 этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями два человека из горевшей квартиры переданы медикам для проверки», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений с вышерасположенных этажей самостоятельно вышли на незадымляемую лестничную клетку 10 человек. Принятыми мерами в 07:16 пожар был ликвидирован.