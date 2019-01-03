РИАМО - 3 янв. Гости столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице с 31 декабря по 2 января съели около 45 тысяч пирожков, 44,5 тысячи хот-догов и выпили более 170 тысяч чашек горячих напитков, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Восемь ресторанов и 16 стритфуд-точек предлагали свои угощения гостям пешеходной Тверской улицы, где в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 31 декабря, 1 и 2 января прошли праздничные гуляния. Посетителям удалось совершить настоящее гастрономическое путешествие в Новый год, который они отмечали много лет назад.

«Лидерами продаж стали пироги, кулебяки, круассаны и разнообразные булочки. Всего их было продано почти 45 тысяч. Среди выпечки были замечены пироги с медом, яблоком и корицей, или уткой, или беконом и луком, курники с курицей и расстегаи с рыбой, круассан с лососем или с миндалем, дениш с вишней», - говорится в сообщении

Второе место прочно заняли сосиски: за три праздничных дня было реализовано 44,5 тысячи. Объяснение здесь весьма простое: знакомо, традиционно, вкусно и еще остается место для того, чтобы попробовать другие блюда. Поэтому сосиски в тесте вместе с хот-догами оказались так высоко в списке лидеров продаж.

Замыкает тройку лидеров горячее: гости праздника купили более 41 тысячи первых и вторых блюд. В меню супов можно было встретить борщ с пампушками и сметаной и ароматный куриный бульон. Выбор вторых горячих блюд объединил румяную курочку на гриле и рождественский окорок на деревенском хлебе, жаркое с фермерским цыпленком и котлету по-киевски, бефстроганов и микояновскую котлету.

«Спросом пользовались бутерброды, сэндвичи и кесадильи – их продали более 21 тысячи. Например, на выбор были предложены закрытые горячие бутерброды с корюшкой или диким кабаном, бутерброд с жареной докторской колбасой и кремлевский бутерброд на огне. Понравились гостям и десерты – эклеры, кексы, хворост, капкейки и многое другое. Их было продано более 8 тысяч штук», - добавляется в материале.

Также на площадках фестиваля было реализовано почти 3 тысячи порций салатов и закусок. В списке предложенных в ресторанных шале на Тверской улице значились: винегрет, галеты с селедкой и разнообразной колбасой, рожок оливье и другие любимые и оригинальные рецепты.

«Среди напитков безусловным лидером стал Напиток рождественский. Его результат – продано почти 98 тысяч порций! Стоит отметить, что рестораны представили его в детском и взрослом вариантах. Втрое место (продано почти 73 тысячи порций) разделили чай и кофе», - заключается в сообщении.