РИАМО - 3 янв. За минувшие сутки в Московском регионе выпало 6 миллиметров от месячной нормы осадков, то есть более 10%, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За прошедшие сутки в Московском регионе выпало 6 миллиметров осадков, норма составляет для января 52 миллиметра», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что днем в четверг и ближайшей ночью выпадет еще порядка 2-5 миллиметров снега.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram отметил, что за сегодняшний день сугробы в Москве могут вырасти на 4 сантиметра.

«Сегодня, 3 января, на улице минус 2,3 градуса, пасмурно, идет снег. В течение дня погодные условия практически не изменятся, они будут определятся влиянием Атлантического циклона. <…> Времена снег, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В столице 0 - минус 2, в Подмосковье от нуля до минус 3 градусов», - сказал Тишковец в видео, опубликованном в Instagram.

Синоптик добавил, что атмосферное давление немного повысится и к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба.