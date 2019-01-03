РИАМО - 3 янв. На Ореховом бульваре в столице в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса Mercedes пострадали девять человек, авария произошла на юге Москвы, сообщил РИАМО в четверг дежурный офицер управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 23:30 у дома 13 по Ореховому бульвару столкнулись легковой автомобиль Skoda и микроавтобус Mercedes, пострадали восемь пассажиров микроавтобуса и один пассажир автомобиля», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как уточняется в Twitter-аккаунте «Московский транспорт», автобус, который попал в аварию на пересечении Каширского шоссе и Орехового бульвара, принадлежит областному перевозчику «Мострансавто» и не относится к городским маршрутам столицы.