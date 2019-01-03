РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. В городском округе Люберцы на уборку дорог и дворов после обильного снегопада вышло более 200 единиц спецтехники и порядка 1,1 тысячи человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Более 200 единиц спецтехники и порядка 1,1 тысячи рабочих вышли на улицы городского округа Люберцы. Приводим в порядок дворы, автобусные остановки, детские и спортивные площадки, дороги», - написал Ружицкий на своей официальной странице в Instagram.

Он добавил, что если у жителей есть вопросы по содержанию дорог и территорий, то они могут оставлять их под данным постом или писать на электронную почту glava@lubreg.ru.

В Москве и Подмосковье 2 января прошел сильный снегопад.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обильными снегопадами поручил главам муниципалитетов мобилизовать все необходимые службы для уборки снега во дворах и на дорогах региона.