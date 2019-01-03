РИАМО - 3 янв. В Государственном центральном музее современной истории России в Москве открывается выставка «История русского шоколада», посетителей познакомят с историей кондитерских фабрик, проведут мастер-класс и дегустацию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Гостям покажут коллекции старинной посуды для горячего шоколада, формы для изготовления кондитерских изделий, предметы шоколадных церемоний, а также сладкие наборы, которым уже более века. А некоторые экспонаты когда-то принадлежали племенам ацтеков и майя, то есть им исполнилось более одной тысячи лет», - говорится в сообщении.

Также все желающие смогут познакомится с историей кондитерских фабрик дореволюционной России. Им покажут нераспечатанные коробки с конфетами и бисквитом, шоколадные плитки, инструменты для производства шоколада конца ХIХ века и многое другое.

На выставке можно понаблюдать за процессом создания лакомства на самом современном оборудовании: от обжарки какао-бобов до появления плитки. Попутно гостям будут рассказывать о том, как отличить настоящий шоколад от суррогата и как приготовить его на домашней кухне. Для всех желающих организуют мастер-классы и экскурсии.

«Выставка — часть программы «Возрождение традиций производства русского шоколада». Россия на рубеже ХХ века была лидером в этой области. Экспозиция будет работать до 5 апреля. Стоимость полного билета — 750 рублей, льготного — 400 рублей», - уточняется на сайте.