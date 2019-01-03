РИАМО - 3 янв. В результате конфликта в кафе в Москве одна из посетительниц нанесла ножом ранение другой, после чего скрылась, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России.

Он рассказал, что 2 января в 01:50 в службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Донецкая, дом 20А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 2 января в 01:20 в помещении кафе по указанному адресу, между безработной 1986 года рождения и неизвестной произошел конфликт, в ходе которого последняя ножом причинила проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки своей оппонентке и скрылась», - сказал собеседник агентства.

Пострадавшая нарядом скорой медицинской помощи госпитализирована в лечебное учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело.