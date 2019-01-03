РИАМО - 3 янв. Сборная России с крупным перевесом победила сборную Словакии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде, сообщает Газета.ru.

Игра прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере. Встречу судили Джефф Ингрэм (Канада) и Максим Сидоренко (Беларусь). Игра завершилась со счетом 8:3.

«Пусть в третьем периоде российская молодежка и уступила со счетом 1:3, ничего страшного в этом нет. Это был шикарный матч, и наша победа — самая уверенная во всех четвертьфиналах этого молодежного чемпионата мира», - говорится в сообщении.

Молодежная сборная России в полуфинале встретится с командой США.