РИАМО - 3 янв. Ведущий телепрограммы «В мире животных», профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов находится в больнице, у него диагностировали перелом ребра, сообщает ТАСС.

«Ребро сломано. Ничего страшного, скоро заживет. Завтра (в четверг – ред.) уже уеду из больницы, здесь только для анализов», - сказал Дроздов.

Он отметил, что чувствует себя нормально, и добавил, что нередко получает травмы.

«Все время что-то делаешь, прыгаешь, зарядку делаешь... Завтра уже домой, не беспокойтесь», - добавил телеведущий.

Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. В 1963 году окончил географический факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию на кафедре биогеографии. Член Нью-Йоркской академии наук, Академии российского телевидения, с 2002 года - действительный член Российской экологической академии.