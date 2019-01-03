РИАМО - 3 янв. Петарда взорвалась в руках у ребенка в Воскресенском районе Подмосковья, он травмирован, началась проверка, сообщил РИАМО в четверг дежурный офицер реионального главка МВД России.

«Подтверждаем факт, что в Воскресенском районе в руках у ребенка взорвалась петарда. В настоящий момент проводится проверка по данному факту», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по результатам проверки будут приняты соответствующие решения.