РИАМО - 3 янв. В московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в четверг утром задержали и отменили 55 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» 20 рейсов задержали, еще семь отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали 16 рейсов, отмененных нет. Во «Внукове» задержали девять рейсов, отметили два.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержан один рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.