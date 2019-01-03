РИАМО - 3 янв. Автомобиль въехал в автобус на Варшавском шоссе в Москве, пострадали два человека, сообщил РИАМО в четверг дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.
«На Варшавском шоссе в районе дома 12 легковой автомобиль въехал в автобус «Мосгортранса», пострадали два человека из автомобиля», - сказал собеседник агентства.
По его словам, все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются. Причины аварии устанавливаются.
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