РИАМО - 3 янв. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Дмитровском городском округе Подмосковья, пострадали пять человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 23:46 2 января 2019 года от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В ДТП пострадали пять человек», - говорится в сообщении.

В результате ДТП движение на автодороге не перекрывалось. На месте происшествия возгорания и розлива топлива не было.