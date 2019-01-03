РИАМО - 3 янв. Один человек пострадал в результате столкновения электропоезда и автомобиля в районе станции «Власово» в Талдомском городском округе Подмосковья, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 21:50 2 января от оперативного дежурного ЕДДС Талдомского городского округа поступило сообщение о столкновении электропоезда и легкового автомобиля на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции «Власово» Савеловского направления Московской железной дороги», - говорится в сообщении.

На месте происшествия розлива топлива не было, схода вагонов с рельс не произошло, железнодорожное полотно не пострадало. В результате столкновения погибших нет, пострадал один человек.

Пассажирский электропоезд следовал по маршруту Савелово – Москва. Он после осмотра продолжил движение по заданному маршруту, задержки в движении электропоездов нет.