РИАМО - 3 янв. Облачная погода со снегом ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, температура воздуха поднимется до 0 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим праздничным днем Москва и область останутся под влиянием атмосферных фронтов глубокого североатлантического циклона. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура в столице - минус 2-0, по области - минус 5-0 градусов. Относительная влажность воздуха - около 80%», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

«В Москве и области основным неблагоприятным фактором будут колебания атмосферного давления, на которые ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах, скачки артериального давления. Из-за высокой влажности воздуха возможно обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата», - предупреждают синоптики.

Геомагнитный фон в четверг прогнозируется преимущественно спокойный.