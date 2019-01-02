РИАМО - 2 янв. Певца Криса Кельми нашли в доме в деревне Новоглаголево Подмосковья без сознания, медики не смогли его реанимировать, сообщает РЕН ТВ.

«Стали известны первые подробности смерти певца Криса Кельми. Автор песни «Замыкая круг» скончался после празднования Нового года в своем доме в деревне Новоглаголево под Москвой. Музыканта нашли в доме, когда он был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но сделать ничего уже не смогли», - говорится в сообщении.

Певец в последнее время не покидал свой загородный дом. В последнее время у Кельми были проблемы с алкоголем.

Музыкант, композитор и певец Крис Кельми создал более 200 произведений, среди которых «Замыкая круг», «Усталое такси», «Слушай, ночь» и другие. До сольной карьеры певец участвовал в коллективах «Автограф», «Рок-Ателье», «Високосное лето».

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