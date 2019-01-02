РИАМО - 2 янв. Пожар произошел в деревянном строении в СНТ «Бархатная Роща» в новой Москве, в результате возгорания погиб один человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

В среду в 19:18 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: поселение Воскресенское, СНТ «Бархатная Роща», где происходило загорание одноэтажного деревянного строения на площади 30 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 19:33 пожар был локализован, а в 19:43 - ликвидирован. К сожалению, в ходе разбора завалов был обнаружен человек без признаков жизни», - говорится в сообщении.