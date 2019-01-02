РИАМО - 2 янв. В аэропорту «Домодедово» возможны небольшие задержки вылетающих рейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы аэропорта.

«Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет. Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны незначительные технические задержки», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что видимость в районе достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов – свыше 2,8 тысячи метров и более 8 тысяч метров.

В московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в среду вечером задержали и отменили 68 рейсов. В международном аэропорту «Домодедово» 17 рейсов задержали, еще девять отменили.