РИАМО - 2 янв. Авиакомпания «Аэрофлот» бесплатно перевезет в Магнитогорск из Москвы и обратно ближайших родственников пострадавших в результате обрушения жилого дома, сообщается на сайте компании.

«Аэрофлот» намерен сделать все возможное для того, чтобы доставить в Магнитогорск из Москвы и обратно родственников погибших и пострадавших. Организуемые с этой целью перевозки на регулярных рейсах из аэропорта «Шереметьево» и обратно в классе эконом будут осуществляться на свободных местах полностью за счет авиакомпании, включая компенсацию всех такс и сборов», - говорится в сообщении.

Перевозки начнутся в пятницу, 4 января. Бесплатно могут полететь супруги, родители, родные братья и сестры пострадавших.

Около 04:00 по московскому времени 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Работы на месте чрезвычайного происшествия будут вестись круглосуточно. По последним данным, погибли около 30 человек.