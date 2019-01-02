РИАМО - 2 янв. Певец Филипп Киркоров пригласил жителей Московской области посетить центральную новогоднюю ярмарку, которая работает в подмосковном Красногорске у выставочного комплекса «Крокус Экспо».

Видеообращение артиста опубликовал в своем Instagram-аккаунте министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

«Приглашаю вас посетить центральную подмосковную ярмарку напротив «Крокуса». Вас ожидает световое шоу и куча подарков и товаров из Подмосковья. Добро пожаловать на ярмарку!» - сказал Киркоров.

Ранее Григорий Лепс, Эмин Агаларов и Ольга Бузова также пригласили жителей Московской области посетить центральную новогоднюю ярмарку, которая открылась в Красногорске.

На ярмарке представлена продукция 45 производителей региона. Стенды оформлены в виде небольших деревянных шале, где посетители могут приобрести изделия народных промыслов, павловопосадские платки, шкатулки, варежки, изделия из гжели, новогодние игрушки, продукты.

Также установят более десяти шале, где гости смогут перекусить горячими домашними пирогами, блинами, пончиками, варениками, выпить горячий чай, глинтвейн, сбитень или медовуху.

Три раза в день посетители смогут увидеть «mapping» – объемную видеопроекцию на здание «Крокус Экспо», видеоролик знакомит с культурой подмосковных городов.

На ярмарке также разместились фото-зоны и елочный базар. Гости могут принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних украшений и сувениров, посмотреть выступление аниматоров, посетить творческую лабораторию «Зал ожидания», интерактивную зону «Подмосковный вокзал».

Ярмарка будет работать до 8 января с 12:00 до 20:00.

В регионе реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.