РИАМО - 2 янв. Пьяная ссора двух мужчин в квартире в подмосковном Орехово-Зуеве закончилась поножовщиной, одного из собутыльников госпитализировали с проникающим ранением груди, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«31 декабря в 21:30 из квартиры жилого дома на улице Бирюкова в Орехово-Зуеве бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1981 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1981 года рождения, ранее судимый. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».