РИАМО - 2 янв. Эксперты WADA не получили в срок базу данных допинг-тестирования российских атлетов из московской лаборатории, агентство выпустило официальное заявление о нарушении дедлайна и обратилось к министру спорта РФ Павлу Колобкову, предупредив о возможных последствиях, сообщает Газета.ru.

«WADA на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу того, что Россия нарушила дедлайн по извлечению базы данных о допинг-тестировании российских спортсменов из Московской лаборатории. <…> Российские власти должны были предоставить доступ к этой информации до 31 декабря 2018 года, однако на момент 2 января 2019 года у агентства ее по-прежнему нет», - говорится в сообщении.

Выполнение данного дедлайна было одним из обязательных условий для того, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сохранило полноценный статус в рядах международной организации и могло функционировать в полной мере. Теперь РУСАДА может быть лишено официального статуса. Судьбу агентства решит исполнительный комитет WADA.

«Пять специалистов WADA в декабре посетили Россию с целью получения данных из Московской лаборатории. Однако эта группа во главе с доктором Хосе Антонио Паскуалем не смогла завершить работу и получить доступ к оригиналу электронной базы данных (LIMS). Причиной стали проблемы с оборудованием экспертов», - уточняется в материале.

Оказалось, что оборудование прилетевших экспертов должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Комитет WADA 14-15 января соберется для того, чтобы рассмотреть всю имеющуюся у них информацию и дать рекомендации исполкому WADA по поводу дальнейших действий.

В свою очередь, Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается наказывать Россию из-за того, что эксперты WADA не смогли завершить работу в Московской антидопинговой лаборатории в срок. Президент МОК Томас Бах отметил, что Олимпийский комитет России (ОКР) уже понес достаточное наказание после Олимпиады-2014 и не заслуживает дальнейших санкций.