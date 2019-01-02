РИАМО - 2 янв. Снегопад не оказал серьезного влияния на работу наземного городского транспорта в Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Обильный снегопад, пришедший в столицу 2 января, не повлиял на работу наземного городского транспорта. Автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи полностью подготовлены к работе в сложных погодных условиях и функционируют в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники «Мосгортранса» постоянно контролируют работу отопительных систем в транспорте, узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасность движения.

«Вместе с этим технические и аварийные службы предприятия круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного транспорта. В работах задействована спецтехника, в частности постоянно работают более 20 трамваев-снегоочистителей», - добавил представитель пресс-службы.

По его словам, автобусы частных перевозчиков на городских маршрутах также подготовлены к работе в сложных погодных условиях.

В Москве и Подмосковье в среду установилась облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха составляет минус 3 градуса. МЧС предупредило жителей Московского региона о метели, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и гололедице в среду. Прогнозируемое количество осадков составит 2-5 миллиметров.