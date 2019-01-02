РИАМО - 2 янв. В Рузском городском округе Подмосковья для борьбы с последствиями снегопада мобилизовали всю имеющуюся дорожную технику, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В связи с обильными снегопадами в Московской области, вся имеющаяся в Рузском городском округе дорожная техника мобилизована. В уборке дорог общего пользования и дворовых территорий округа задействовано 21 единица», - сказала исполняющая обязанности главы Рузского городского округа Татьяна Витушева.

Она напомнила жителям, что сообщать о некачественной уборке территории городского округа от снега можно в службу ЕДДС по номеру 112.

Днем в среду в Подмосковье облачно, снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха минус 6-1 градус. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков составит 2-5 миллиметров.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обильными снегопадами поручил главам муниципалитетов мобилизовать все необходимые службы для уборки снега во дворах и на дорогах региона.