РИАМО - 2 янв. Безработный мужчина убил молодого человека, ранив его в спину, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.

По его словам, 1 января со службы «03» сообщили об обнаружении трупа в квартире по адресу: улица Ташкентская, 24.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в указанной квартире с колото-резаным ранением в область спины обнаружен труп мужчины 1998 года рождения, неработавшего, смерть которого наступила около двух часов назад», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже по адресу: улица Ташкентская, 24, корпус 1, задержан безработный мужчина 1978 года рождения, который изобличен в совершении преступления. По данному факту возбудили уголовное дело.