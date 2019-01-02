РИАМО - 2 янв. За 31 декабря и в новогоднюю ночь сотрудники службы безопасности Московского метрополитена провели досмотр свыше 380 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Безопасность пассажиров Московского метрополитена в новогоднюю ночь была обеспечена на самом высоком уровне. За последний день 2018 года и в саму новогоднюю ночь сотрудники службы безопасности провели досмотр свыше 380 тысяч пассажиров. Также <…> проверили свыше 183 тысяч единиц багажа», - говорится в сообщении.

При этом было выявлено более 400 опасных предметов, которые запрещено проносить в метро. Для обеспечения безопасности при обнаружении опасных запрещенных к провозу предметов и пассажир, и его опасный багаж передаются сотрудникам правоохранительных органов. Проверка багажа с помощью рентгенотелевизионных установок занимает всего пару минут, однако именно это обеспечивает всестороннюю защищенность пассажиров.

За последние годы метрополитен создал одну из самых современных и совершенных в мире систем транспортной безопасности. Сотрудники службы безопасности с помощью самых современных технологий работают на предупреждение возможных нарушений: досматривают пассажиров и багаж, находят опасные предметы и нарушителей до того, как они смогут причинить вред кому-либо в метро.

С 2015 года, когда ввели досмотр на станциях, количество правонарушений в метро снизилось в два раза. Досмотры действительно работают на опережение и снижают количество опасных ситуаций. За 2017-2018 годы выявили более 500 тысяч запрещенных и опасных предметов у пассажиров.

«Все сотрудники службы безопасности перед тем, как начать работу на станциях Московского метрополитена, проходят специальное обучение в собственном учебном центре подготовки и повышения квалификации сил обеспечения транспортной безопасности. Подготовка включает в себя как общие знания о принципах работы Московского метрополитена, так и специальные знания, необходимые для обеспечения безопасности пассажиров», - уточняется в материале.

В новогоднюю ночь метрополитен и МЦК перевезли более 570 тысяч пассажиров. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Полночь в метро встретили более 40 тысяч человек. В целом за 31 декабря и новогоднюю ночь метрополитен и МЦК перевезли почти 4 миллиона пассажиров.