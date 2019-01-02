РИАМО - 2 янв. В департаменте труда и социальной защиты населения столицы будут принимать документы на получение компенсации у пострадавших при обрушении пешеходного моста в парке Горького с 9 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице выплатят денежные компенсации пострадавшим в результате происшествия в парке Горького. Каждый человек, госпитализированный в стационар, получит единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Тем, кому оказали амбулаторную помощь, выплатят по 250 тысяч рублей.

«Сотрудники столичного департамента труда и социальной защиты населения будут принимать документы с 9 января по адресу: улица Новая Басманная, дом 10, строение 1, кабинет 103. Время работы: с понедельника по четверг (с 08:00 до 17:00) и пятница (с 08:00 до 15:45)», - говорится в сообщении.

Пострадавшим, проходившим лечение в стационаре, нужно предоставить паспорт, выписной эпикриз, номер счета и банковские реквизиты. Доверенным лицам пострадавших нужно иметь доверенность, оформленную нотариально либо заверенную главврачом больницы, в которой лечится пострадавший. Счет должен быть открыт на получателя материальной помощи.

Пострадавшие, которых не госпитализировали, должны принести паспорт и справку из медицинской организации, в которой они получили помощь. Также нужны информация о счете и банковские реквизиты.

«По всем вопросам можно обращаться по телефонам горячей линии департамента: +7 (495) 623-10-60, +7 (495) 624-95-35, +7 (915) 005-59-16 (со 2 по 8 января)», - поясняется в материале.

В новогоднюю ночь на катке в парке Горького по техническим причинам сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка.

Директор парка Горького Марина Люльчук была уволена после происшествия.

Первого января каток из-за инцидента не работал. В среду его открыли. Вечерний сеанс катания продлится до 00:00.