РИАМО - 2 янв. В больницу подмосковного Подольска доставили мужчину с колото-резаным ранением, за нападение задержан отец пострадавшего, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Тридцать первого декабря в 19:35 из своей квартиры в доме на Красногвардейском бульваре в Подольске бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в ГБУЗ Московской области «Подольская РБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1990 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержан отец пострадавшего 1961 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанного избирается мера пресечения.