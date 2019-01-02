РИАМО - 2 янв. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нанесении ранений своему знакомому в ходе пьяной ссоры в подмосковной Балашихе, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Первого января в 01:15 из комнаты дома в микрорайоне Салтыковка в Балашихе бригадой скорой помощи с проникающей колото-резаной раной в ЦГБ городского округа Реутов доставлен и госпитализирован мужчина 1975 года рождения, ранее судимый», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1977 года рождения, ранее судимый. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».