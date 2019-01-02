РИАМО - 2 янв. Российский лыжник Сергей Устюгов во время этапа «Тур де Ски» сломал палку, потерял время и долгое время держался позади, однако на финише сумел вырваться в лидирующую группу и завоевал бронзовую медаль, сообщает Газета.ru.

В рамках четвертого этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе прошел мужской масс-старт на 15 километров классическим стилем.

«На финише все-таки оказался сильнее норвежец Иверсен! Вторым стал итальянец Франческо Ди Фаббиани, а вот Устюгов сумел остаться третьим! Последние 1,5 километра россиянин работал просто в нереальном режиме. И ведь довольно грамотно распределил он силы: почувствовал, что сможет в нужный момент вырваться с 30-й строчки и не сдаст», - говорится в сообщении.

Бронза Устюгова — действительно большое достижение, учитывая, что по ходу забега он сломал палку. За 8,1 километра до финиша спортсмен опустился на 45 место, но затем планомерно продвигался вперед.

Устюгов после финишной черты сразу свалился с ног, а потом поднялся с огромным трудом.