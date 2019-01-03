РИАМО - 3 янв. Новогодние мероприятия на Тверской улице в Москве продлятся до середины четверга, после этого улицу вновь откроют для автомобилистов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На Тверской работает огромная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Из-за этого улица будет закрыта до середины дня четверга.

В этом году главная тема гуляний на Тверской – «Новый год моего детства». Оформление и культурную программу посвятили истории и традициям праздника в разные десятилетия – с 1950-х годов до наших дней. Четыре площадки развернулись от Козицкого переулка до Манежной площади, а также на улицах Моховой, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Каждую тематическую зону, символизирующую определенную эпоху, украсили семиметровые живые ели с уникальным дизайном.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице с 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве - в центре, округах, а также в городских парках - посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи.