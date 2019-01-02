РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Снег складировали на тротуаре на Вокзальной улице в подмосковном Подольске недалеко от главной железнодорожной и автобусной станции горокруга, это не понравилось жителям и они написали жалобу, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что с улицы Вокзальной не вывозится снег, а складируется на тротуаре.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и ее уборка относится к полномочиям органов местного самоуправления. Работы по очистке от снега и наледи тротуара на автомобильной дороге в Подольске на улице Вокзальной выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.