РИАМО - 2 янв. Пассажирам столичной подземки раздали более 500 стаканов горячего чая у временно закрытой станции Арбатско-Покровской линии «Щелковская», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Московский метрополитен организовал раздачу горячего чая около станции «Щелковская» в среду из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии.

«У станции «Щелковская» (пассажиров - ред.) уже угостили более 500 стаканами горячего чая. Кстати, напиток наливают в одноразовые стаканчики, которые можно взять с собой», — говорится в сообщении.

Для проведения плановых работ по модернизации инфраструктуры со 2 по 5 января включительно закрыт участок «Курская» - «Щелковская», а с 6 по 8 января включительно будут закрыты станции «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская». Модернизация необходима для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена.

Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме Арбатско-Покровская линия возобновит работу 9 января в 05:30.