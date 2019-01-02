РИАМО - 2 янв. В столице возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в новой Москве, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.

По его словам, первого января со службы «03» сообщили о том, что в автомобиле скорой помощи скончался безработный мужчина 1976 года рождения, зарегистрированный в 1-м микрорайоне города Московский. Погибший был госпитализирован с колото-резаным ранением в брюшную полость из дома по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками ОУР ОМВД по адресу: Москва, Московский, 1-й микрорайон, задержан гражданин 1986 года рождения, неработающий, зарегистрированный там же, который изобличен в том, что 1 января в 05:50 в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре ножом нанес указанное ранение пострадавшему, от которого последний скончался», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.