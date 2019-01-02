РИАМО - 2 янв. В первый день 2019 года в новогодних гуляньях в столице приняли участие 2,1 миллиона человек, они играли в интеллектуальные игры, посещали мастер-классы и смотрели спектакли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В новогодних гуляньях 1 января в Москве приняли участие 2,1 миллиона человек. Из них 990 тысяч побывали на праздничных площадках в центре города. Больше всего человек посетили их с 19:00 до 21:00. Главный зимний фестиваль столицы - «Путешествие в Рождество» - предложил в первый день нового года насыщенную программу», - говорится в сообщении.

Москвичи и гости столицы могли посетить уличные спектакли и мюзиклы, концерты известных исполнителей, а также принять участие в интеллектуальных играх, мастер-классах и соревнованиях по сноубордингу. Фестивальные площадки 1 января работали до 23:00.

Почувствовать себя знатоками любители интеллектуальных игр могли на площадке фестиваля, расположенной на Тверской улице, - здесь прошла игра «Что? Где? Когда?». Здесь же выступили группы «Братья Грим», «Мираж» и «Рок-острова». В музыкальной школе на площадке между Козицким и Вознесенским переулками детей и взрослых учили играть на духовых инструментах. Кроме того, ребятам показали, как смастерить простые музыкальные инструменты своими руками.

На главных площадках фестиваля прошло множество мастер-классов. Так, в мастерской елочных игрушек гости фестиваля научились выдувать из стекла украшения для елок, а участники игр «Построй новогоднюю деревню» и «Построй самый длинный новогодний мост» смогли разобраться в азах архитектуры и проектирования.

Мастера джиббинга - одной из самых зрелищных дисциплин в сноуборде - посоревновались и показали захватывающие трюки на Моховой улице.

«На различных площадках «Путешествия в Рождество» прошли новогодние представления лучших зарубежных и российских театральных коллективов. Коллектив Creature Encounter и артисты театра «Черный квадрат» проехали по Тверской улице на загадочном автобусе чудес», - добавляется в материале.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице с 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве - в центре, округах, а также в городских парках - посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи.