РИАМО - 2 янв. Женщина и мужчина поссорились в подмосковном Серпухове, конфликт перерос в поножовщину, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 1 января в 04:33 на улице Дзержинского в Серпухове бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в ГБУЗ Московской области «Серпуховская ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1973 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД женщина 1996 года рождения. Преступление совершено на почве возникших неприязненных отношений, в ссоре», - говорится в сообщении.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанной избрана мера пресечения - подписка о невыезде.