РИАМО - 2 янв. Неизвестный проник в тамбурное помещение банка на востоке столицы, повредил банкомат и украл около 1,4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 1 января в 07:40 в службу «02» от сотрудника службы безопасности банка поступила информация о том, что в помещении банка по адресу: улица Николая Старостина, дом 11, пропала видеосвязь с банкоматом, работающим 24 часа.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции, установлено, что 1 января в 06:57 по указанному адресу неизвестный путем свободного доступа вошел в тамбурное помещение данного банка, повредил установленный в помещении банкомат, совершил кражу 1,398 миллиона рублей, принадлежащих банку, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».