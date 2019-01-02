РИАМО - 2 янв. Около 8 миллиметров осадков может выпасть в Подмосковье и Москве 2-3 января, что составляет почти 20% от месячной нормы, к концу недели высота снежного покрова может увеличиться еще на 5 сантиметров, сообщил РИАМО в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас пока рано говорить, сколько за сегодня выпало осадков, примерно выпало около 3-4 миллиметров осадков. Завтра еще выпадет около 4 миллиметров осадков», - сказал Тишковец.

Он отметил, что 6 и 7 января осадки в Московском регионе прекратятся.

По его словам, месячная норма осадков в январе составляет 42 миллиметра.

«Высота сугробов максимум поднимется на 5 сантиметров к концу недели. Сегодня утром в Москве было 24 сантиметра, по области 30-35 сантиметров. Снега для этой поры достаточно много», - добавил Тишковец.